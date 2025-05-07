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Назим Садыхов о возможном бое с Физиевым: "Все может поменяться" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 20:03
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Назим Садыхов о возможном бое с Физиевым: "Все может поменяться" - ВИДЕО

Азербайджанский боец Назим Садыхов прокомментировал вероятность проведения поединка в UFC с соотечественником Рафаэлем Физиевым, сообщает İdman.biz.

«Мы сейчас находимся на разных позициях в дивизионе. Всё может поменяться — за полгода, год или два. Я сейчас сфокусирован на предстоящем поединке и не могу сидеть и думать о будущих соперниках, тем более о бое с моим другом Рафаэлем. О таких вещах не думают, и я не считаю, что мы когда-либо выйдем в октагон друг против друга», — сказал Садыхов.

Напомним, что на турнире UFC в Баку 21 июня Назим Садыхов проведёт бой против бразильца Николаса Мотты.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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