"Барса" осталась лучшей командой в мире. Так вылететь из Лиги чемпионов - величие

Самый лучший матч - это тот, во время и после которого в голову не лезет ничего, кроме матерных междометий. Ты забываешь все слова и только издаёшь звуки, как первобытный человек. Открытый рот, голова, обхваченная руками, — если это есть, значит, игра получилась великолепная. «Интер» и «Барселона» обеспечили всё это в полном объёме.

Лига чемпионов . 1/2 финала. Второй матч

06 мая 2025, вторник. 23:00

Интер М (Милан, Италия) - Барселона (Испания) - 4:3 ДВ

Голы: 1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'

После великого матча «Манчестер Юнайтед» - «Реал» в 2003-м болельщики на «Олд Траффорд» кричали «One more game!» («ещё один матч»). Они хотели ещё! После битвы на «Сан-Сиро» что-то подобное мог кричать кто угодно, но только не фаны «Интера». Потому что если бы пришлось играть с «Барсой» ещё раз или если бы овертайм хоть чуть-чуть затянулся, то ни в какой финал «Интер», скорее всего, не прошёл бы.

Несмотря на поражение, «Барселона» остаётся лучшей командой мира. Это самая праздничная команда. Да, она проиграла и не вышла в финал. Но как она это сделала! Дважды отыграться с 0:2, забить шесть мячей маньяку прагматизма «Интеру», заставить его дрожать не только в Испании, но и дома, на «Сан-Сиро» - это величие. А проделать всё это в ответке с Эриком Гарсией и Жераром Мартином на флангах обороны - это величие вдвойне.

«Барселона» лучше играла в футбол большую часть противостояния с «Интером». Но итоговую победу миланцев это не девальвирует никак. Да, где-то им везло. Иногда везло очень сильно — как, например, в эпизоде с ударом в упор Эрика Гарсии. Там, конечно, гениально сыграл Ян Зоммер. Но всё же если бы Гарсия пробил как следует и направил мяч хоть немного в сторону, то никакой Зоммер не помог бы.

Вообще, эпизод Зоммер-Гарсия — это битва «Интера» и «Барсы» в миниатюре. Каталонцы подошли к полуфиналам в лучшем состоянии, чем их соперник. «Интер» шёл на три трофея, но буквально за полторы недели проиграл Кубок Италии и упустил лидерство в Серии А. Из команды как будто резко выпустили воздух, она обессилила. Плюс травмы были у Маркуса Тюрама и Дензела Думфриса. В дальнейшем жизнь показала, насколько эти двое важны.

«Барселона», напротив, была на ходу. Она выиграла Кубок Испании, закрепилась на первом месте в чемпионате. Выбыл Левандовски — но его здорово заменял Ферран Торрес. Не было поводов говорить о том, что «Барса» не жизнеспособна без Роберта. Перед первым матчем с «Интером» выбыл ещё и Алехандро Бальде. Но, ещё раз, у миланцев тоже были кадровые трудности.

При чём тут Зоммер и Гарсия? Да при том, что у Эрика Гарсии в том эпизоде было преимущество — как у «Барселоны» перед «Интером». Что должен был сделать Зоммер, чтобы спасти команду? Во-первых, он должен был сделать всё, что от него зависит. А во-вторых, должно было повезти. Когда бьют с такого расстояния, без везения вратарь не отобьёт, как бы хорош он ни был. Так в итоге и получилось: Зоммер сделал всё, что мог, плюс неудачно пробил Гарсия.

«Интер» поступил так же, как Зоммер: он сделал всё, что от него зависело. И фортуна тоже не подвела. Миланцы могли пропустить больше. Они могли проиграть — и в гостях, и дома. Но в итоге всё для них сложилось удачно. «Везёт тому, кто везёт» — точнее суть победы «Интера» не описать.

Отдельный респект — врачам и физиотерапевтам «Интера». К первому полуфиналу они подняли на ноги Думфриса и Тюрама. К чему это привело, вы знаете. А дальше надо было сделать невозможное: нужно было привести в порядок Лаутаро Мартинеса. Он не должен был играть в ответке. Об этом писали все! И по реакции Лаутаро, когда он получил травму в первом матче, казалось очевидным, что он выбывает не на один день. Вероятно, и сам аргентинец так думал.

Но в итоге он «затянул повязку потуже» (это его цитата) и появился на «Сан-Сиро». Если Зоммер в батле с Эриком Гарсией олицетворял стратегию «Интера», то Лаутаро и его выход в ответном матче — это символ воли и духа команды Симоне Индзаги. Звучит очень пафосно и высокопарно — но разве можно с этим поспорить?

Лаутаро хватило на 70 минут, и за это время он забил гол и заработал пенальти. Федерико Димарко, один из самых выносливых футболистов «Интера», в чудовищной форме уже несколько недель. В первом матче Ламин Ямаль устроил ему настоящий ад. И вот Димарко выходит в ответке, и его хватает менее чем на час. Но первый гол «Интера» — его. Он вихрем бросился на Дани Ольмо, отобрал мяч, а затем шикарным пасом вспорол «барселонскую» оборону. Каталонцы даже не успели подумать о любимом искусственном офсайде.

Тюрам спешил выздороветь к полуфиналам. В итоге у него гол в первом матче и предассист в овертайме в Милане. Спешил выздороветь и Думфрис. Он вообще провёл два лучших матча в жизни. «Интер» выскреб себя дочиста. Вероятно, до финала, который пройдёт 31 мая, миланцы будут заниматься только восстановлением. Так много сил они потратили!

Восстанавливаться нужно и «Барселоне». В том числе морально. Вылететь вот так, да ещё когда на 90+3-й минуте тебе забивает Франческо Ачерби — это тяжёлый удар. А впереди «класико». У «Барсы» есть фора, она опережает «Реал» на четыре очка. Но если вдруг каталонцы проиграют, то финиш Ла Лиги обострится до предела. И, конечно, команде Ханс-Дитера Флика это совсем ни к чему.

Флику, кстати, отдельный респект и спасибо — и в целом за сезон, и конкретно за матчи с «Интером». Фактически без Левандовского, без Бальде и без Жюля Кунде в ответном матче, с Мартином и Эриком Гарсией на флангах — «Барселона» дала невероятное шоу! Не хочется душнить, но всё же очень важный вопрос: как же так получилось, что в случае травм основных фланговых защитников у Флика такие замены — Мартин, Гарсия и Эктор Форт?

Впрочем, во-первых, вопрос этот надо адресовать не Флику, а Жоану Лапорте. А во-вторых, это повод ещё больше возвысить Флика и его команду. С таким скудным резервом так играть и добиться таких результатов — это фантастика!

И ещё: трудно сказать, чем кормят футболистов «Барселоны», но они совершенно невероятно бегут! На дворе май, конец сезона — а каталонцы удивительно свежи. Когда-то Флик и его штаб отлично заложили «физику» в «Баварии». Мюнхенцы размазали как раз «Барселону» 8:2 и выиграли Лигу чемпионов. А теперь тот же фокус с «физикой» немецкий тренер и его коллеги проделали уже в Каталонии.

Величие «Барселоны» Пепа Гвардиолы не подвергается сомнению. Идеалом считают команду 2011 года. Но и в 2009-м, в первом сезоне Пепа, «Барса» тоже была хороша. Она тогда выиграла все трофеи, включая Лигу чемпионов. И там тоже был яркий полуфинал, который вошёл в историю. Надо сказать три главных слова: Том Хеннинг Эвребё. Он, безусловно, ошибался в обе стороны. Но всё равно «Челси» имеет право считать, что судья тогда лишил их финала.

Однако вышло как вышло. «Барселона» пролезла в финал и выиграла титул. Это было рождение великой команды и старт великой карьеры Пепа.

Некорректно сравнивать, но по яркости, по вау-эффекту и по приятности глазу «Барселона» Флика вряд ли уступает «Барселоне»-2009. Она тоже прекрасно и стильно играет. Она тоже собирает трофеи. И она тоже сыграла великий полуфинал Лиги чемпионов. Причём сыграла лучше, содержательнее, чем команда 2009 года. По-футбольному нынешняя «Барса» точно была ближе к финалу, чем та. Но в итоге та команда взяла титул, а сегодняшняя даже не сыграет в решающем матче.

Стоило терпеть удлинённый основной этап, матчи типа «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» (без негатива), чтобы увидеть такой великий полуфинал. Кто бы ни победил, ты порадуешься. Кто бы ни проиграл, будет жалко. Это ещё одна важная характеристика большой игры. Такая же важная, как матерные междометия, которые сменяют друг друга от изумления.

Источник - championat.com

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