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Ламин Ямаль творит историю Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2025 01:36
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Ламин Ямаль творит историю Лиги чемпионов

Юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает переписывать страницы европейского футбола. 17-летний вингер отличился на 24-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА против «Интера», сократив разрыв в счёте.

Как сообщает İdman.biz, Ямаль стал первым игроком в истории, не достигшим 20 лет, которому удалось забить голы на всех стадиях плей-офф — в 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала главного клубного турнира Европы.

Ранее в текущем розыгрыше ЛЧ он поразил ворота «Бенфики» в 1/8 финала и отметился голом в четвертьфинале против дортмундской «Боруссии». Ответный матч между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая.

İdman.biz

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