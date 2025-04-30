30 Апреля 2025
RU

Джабраил Гасанов: "Гаджи Алиев сбивает с толку даже наших футболистов" - ВИДЕО

Борьба
Новости
30 Апреля 2025 11:59
56
Джабраил Гасанов: "Гаджи Алиев сбивает с толку даже наших футболистов" - ВИДЕО

«Когда играешь в одной команде с Гаджи Алиевым, он сбивает с толку даже наших футболистов».

Как сообщает İdman.biz, об этом в эфире YouTube-проекта журналиста Азера Исмаила заявил призер Олимпийских игр и чемпионата мира по вольной борьбе Джабраил Гасанов.

Бывший капитан национальной сборной отметил, что футбольные матчи борцов очень интересны. По словам Гасанова, Гаджи Алиев всегда спорит в ходе игр.

Подтверждая слова коллеги, тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Гасан Алиев подчеркнул, что упрямство исходит из характера спортсмена:

«Все спортсмены обладают упрямством. Это связано с неумением смириться с поражением. Вообще, человек, который легко смиряется с поражением, не может быть великим борцом. Важно проявлять упрямство, чтобы добиться цели. Нужно много работать и показывать всю свою силу. Особенно, когда дело касается борьбы. Однажды, перед соревнованиями, мы были в одном центре с футболистами. Не хочу называть имен, но у нас состоялся интересный разговор с одним из наших известных футболистов, который был там. Мы обсуждали между собой, что сложнее футбол или борьба. В этот момент я увидел, что футболисты уходят группой. На мой вопрос, куда они идут, мой собеседник ответил, что они идут гулять. Я сказал, смотрите, вот в чем главное отличие борьбы от футбола. Мы только что закончили тренировку, нам не хочется спускаться за водой, но вы уходите с тренировки и идете гулять».

Гасанов также отметил, что борьба - сложный вид спорта:

«Борьба - это вид спорта, где можно закончить карьеру, совершив всего одну ошибку. В командных играх, когда ты совершаешь ошибку, твой товарищ по команде может ее исправить. Борец должен постоянно работать над собой. В то время я жил в одной комнате с Тогрулом Аскеровым. После тренировки мы приходили в комнату и ложились на час. Тогрул говорил: «Сначала ты иди купаться, а потом пойдем ужинать». А я отвечал: «Нет, ты иди первым». Мы были настолько уставшими, что даже не могли поднять руки и искупаться».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определились победители Республиканского турнира по борьбе - ФОТО
29 Апреля 18:15
Борьба

Определились победители Республиканского турнира по борьбе - ФОТО

Соревнования, в которых приняли участие более 200 борцов, судили международные и национальные судьи
Азербайджанский борец выиграл золото на международном турнире - ФОТО
27 Апреля 21:22
Борьба

Азербайджанский борец выиграл золото на международном турнире - ФОТО

Победное выступление Эльмина Алиева на турнире памяти Имре Барачи
Азербайджанские борцы отличились в Туркменистане - ФОТО
27 Апреля 00:43
Борьба

Азербайджанские борцы отличились в Туркменистане - ФОТО

В активе азербайджанской команды — две награды
Мария Стадник: "После этого случая я обиделась на борьбу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
25 Апреля 13:55
Борьба

Мария Стадник: "После этого случая я обиделась на борьбу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Четырехкратная призерка летних Олимпийских игр рассказала о своей карьере
Эльдениз Азизли заявил, что хочет взять реванш у российского борца
21 Апреля 20:51
Борьба

Эльдениз Азизли заявил, что хочет взять реванш у российского борца

Поражение в финале чемпионата Европы в Братиславе не дает покоя четырехкратному чемпиону мира
Гаджи Алиев: "Завершение карьеры не означает, что я остановлюсь"
21 Апреля 14:41
Борьба

Гаджи Алиев: "Завершение карьеры не означает, что я остановлюсь"

Знаменитый борец, отметивший 34-летие, рассказал, что прошедший год запомнился ему важными событиями

Самое читаемое

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом
28 Апреля 11:30
Мировой футбол

Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом

Не потерял наследие и даже улучшил его
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты