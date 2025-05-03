Скандал в "Бешикташе": участники драки исключены из клуба

В «Бешикташе» разгорелся серьёзный внутренний конфликт: Дисциплинарный комитет клуба дал оценку инциденту, произошедшему на заседании Совета директоров.

Как сообщает İdman.biz, по итогам голосования было принято решение об исключении из клуба председателя Совета директоров Тевфика Ямантюрка и бывшего президента Хасана Арата. Решение вступит в силу после одобрения со стороны Исполнительного комитета.

Инцидент произошёл во время словесной перепалки между Ямантюрком и Аратом, в ходе которой нынешний глава Совета нанёс экс-президенту удар кулаком. Этот эпизод стал причиной серьёзного кризиса в руководстве «Бешикташа».

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