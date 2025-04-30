И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Составы на полуфинал не оказались неожиданными даже минимально: французские L'Equipe и Le Parisien полностью угадали стартовые сочетания. На поле вышли сильнейшие, кроме Томаса Парти: полузащитник «Арсенала» пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек, причём две из трёх получил во встречах с «Реалом».

В составе «Парижа» уже обыденно остался на скамейке Брэдли Баркола, хотя ещё в начале сезона был безоговорочно основным. Всё из-за внезапно выстрелившего Дезире Дуэ - с декабря 19-летний плеймейкер появился со старта в 24 матчах из 31. Стал лучшим игроком марта и вышел на феноменальную форму - лучший дриблёр в составе обеих команд прямо сейчас: 5,37 успешной обводки за игру внутреннего чемпионата в среднем.

Лига чемпионов . 1/2 финала. Первый матч

29 апреля 2025, вторник. 23:00

Арсенал (Лондон, Англия) - ПСЖ (Париж, Франция) - 0:1

Гол: 0:1 Дембеле – 4'

ПСЖ неудачно разыграл мяч и уже вторым касанием на пятой секунде выбил его в аут. Но быстро вернул и начал игру своим владением, пока стерильным. На огромном «Эмирейтс» выделялся маленький сектор в углу — это прыгали французские фаны.

Команда подобно своим болельщикам начала резко — практически первой атакой открыла счёт: уже на четвёртой минуте Дембеле подобрал мяч в центре после паса Мендеша и продолжил передачей на Кварацхелию. Тот продавил Тимбера до штрафной и отдал обратно открывшемуся Усману. Удар в одно касание — скачущий мяч — гол от штанги. «Фанатка» ПСЖ зажгла файер. Деклан Райс показал: «calm down» — спокойно, парни.

«Арсенал» создал хоть какой-то подход лишь к 10-й минуте: коротко разыграл на своей половине, а затем Скелли, привычно сместившись слева в центр, передачей разогнал атаку до штрафной. Мартинелли прострелил и заработал угловой. Однако на этом всё.

«Париж» был острее, быстрее и чётче доводил подходы до ударов. Дуэ уверенно раскачивал справа, Тимберу было нелегко с Хвичей, Хакими заработал жёлтую на Троссарде. К 15-й минуте гости нанесли четыре удара, в том числе два — в створ. У «Арсенала» — по нулям.

Тимбер не успевал за Кварой — три очевидных фола к 20-й минуте. И ещё один пограничный момент в штрафной, когда он выставил перед грузином руку. Вингер упал и восклицал к судье, но пенальти не получил. Вот почему остался пустым центр в моменте с голом — Микель Артета слишком сильно думал о том, чтобы накрыть опасных вингеров подстраховкой.

На 25-й минуте показали официальную статистическую графику: 44 передачи у «Арсенала», 141 — у ПСЖ. Огромное преимущество. И это при том, что примерно после 20-й минуты «Арсенал» ожил и провёл пару атак, нанёс первый удар в створ. Даже Арсен Венгер сидел на трибуне немного озадаченный.

Пожарище в штрафной «Арсенала» продолжался: на 31-й минуте после затяжного пребывания в штрафной Усмана Дембеле через рикошет удалось перебросить мяч на Дуэ. Тот убрал на паузе Тимбера и очень опасно пробил низом в ближний — выручил Райя.

Пару недель назад Дуэ признался, что с детства фанатеет от игры Неймара: «Надеюсь пойти по его стопам». В игре с «Гавром» даже вышел в модели бутс 2017 года, приуроченных к коллаборации с бразильцем. А на 35-й минуте уже этого матча выдал типичный хайлайт своего кумира — принял рабоной длинную передачу с другого фланга. Правда, уже через две секунды забыл забрать с собой мяч и оставил его на лёгкий перехват защитникам.

«Арсенал» будто разозлился из-за такой вальяжности юного вундеркинда и впервые во встрече выдал действительно сильный отрезок. Сначала зашёл в штрафную Троссард и чуть не заработал пенальти, спустя минуту в створ пробил Сака. Ещё чуть позже — опаснейший навес на Мартинелли: не хватило совсем чуть-чуть, чтобы переправить мяч в уже пустые ворота — Доннарумма вышел на перехват и не дотянулся.

Так к 40-й минуте хозяева практически нагнали соперника по опасным моментам. И даже Тимбер обокрал Хвичу, а потом заработал жёлтую для Хакими. Инициативу удалось перехватить.

Огненный момент сотворил Майлз Льюис-Скелли в самом конце первого тайма: получив мяч в центре, внезапно развернулся в окружении двоих и выдал сквозную передачу на Мартинелли. Бразилец выходил один на один, однако разбазарил момент — выручил Доннарумма. Команды ушли отдыхать.

А в самом начале второго тайма Микель Мерино сравнял счёт после стандарта. После стандарта Деклана Райса! Англичанин изумительно подал в штрафную на 47-й минуте, и в трансляции показали прыгающего от радости Иана Райта — легендарного форварда хозяев.

Но с эмоциями пришлось подождать — после долгого просмотра повтора VAR нашёл офсайд. И тем не менее «Арсенал» с ходу заявил о намерениях. Чуть позже с опасной позиции били и Троссард, и Кивёр. ПСЖ временно заиграл на вынос.

На 56-й минуте «Арсенал» вновь опасно атаковал: Деклан Райс протащил мяч по центру и отдал на Троссарда. Тот абсолютно один подходил к ударной позиции! И бил в дальний низом, однако кончиками пальцев удар вновь вытащил Доннарумма. Итальянский кипер — просто вау.

На отрезке между 45-й и 60-й минутами «Париж» не создал ничего. Лишь один момент с передачей в штрафную на Хакими, которую спокойно перекрыл в подкате Кивёр. Хвича вновь упал в штрафной, Дуэ — попытался создать второй хайлайт ярким финтом.

Но и «Арсенал» успокоился тоже. Гости все дольше контролировали мяч, Луис Энрике постепенно освежал атакующую линию для прессинга и контратак: на 70-й минуте ушёл Дембеле, чуть позже — Дуэ. Свежие Рамуш и Баркола создали момент на 77-й минуте — удар выше. ПСЖ адаптировался и не форсировал, а «Арсенал» будто уже не мог выстрелить опасно.

Микель Артета провёл первую замену на 83-й минуте: убрал с поля многострадального в первом тайме Тимбера, выпустил Бена Уайта. Однако вряд ли даже эта замена могла быть продиктована тактическими соображениями — возможно, повреждение.

А ПСЖ продолжал опасно контратаковать. Баркола запустил комбинацию с правого фланга, сам же получил мяч в штрафной и в метрах от штанги опасно бил низом. На 85-й минуте Гонсалу Рамуш попал в перекладину после длинного заброса — самый явный момент гостей во втором тайме.

Арбитр добавил пять минут ко второму тайму, Микель Артета финишировал матч заменой одного из самых блёклых лидеров — Мартина Эдегора. «Арсенал» попытался создать навал, но создал лишь угловой и один удар сильно выше ворот.

ПСЖ победил лишь во второй раз за восемь полуфинальных встреч в истории. Развязка будет в Париже.

Источник - championat.com

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