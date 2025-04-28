Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Стало известно, почему главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов не пожал руку защитника команды Бахлула Мустафазаде в раздевалке.

Как сообщает İdman.biz, руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев прокомментировал произошедшее после матча с «Сабахом», где был завоеван 12-й титул чемпиона.

Он подчеркнул, что в команде нет никаких проблем, комментируя ситуацию в раздевалке, когда Гурбанов прошел мимо Мустафазаде в раздевалке, поздравляя игроков с чемпионством:

«Гурбан Гурбанов не пожал руку некоторых сотрудников клуба и игроков в раздевалке, так как сделал это ранее на стадионе. То же самое касается и Бахлула. Более того, игрок снимал повязку, которая была на нем в это время. Команда в настоящее время находится в хорошем настроении. Будем готовиться к следующим играм чемпионата. Ни с одним игроком в команде нет проблем, не только с Бахлулом, но и вообще ни с одним футболистом. Все на высоком уровне».

Отметим, что трехлетний контракт, подписанный Бахлулом с «Карабахом» в мае прошлого года, рассчитан до лета 2027 года.

Айтадж Сахяд

İdman.biz