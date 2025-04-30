"Реал" нацелился на центрального защитника "Арсенала"

"Реал Мадрид" выбрал центрального защитника "Арсенала" Уильяма Салибу в качестве главной цели на летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca, французский футболист, сыгравший ключевую роль в победе "канониров" над "Лос Бланкос" в четвертьфинале Лиги чемпионов, должен стать основой обновления обороны мадридского клуба после неудачного сезона.

Салиба давно находится в списке интересов главного скаута "Реала" Хуни Калафата. В числе альтернатив также рассматриваются Дин Хёйсен из "Борнмута" и Мануэль Аканджи из "Манчестер Сити".

Уильям Салиба за последние сезоны зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников мира, сформировав крепкую связку в обороне "Арсенала" вместе с Габриэлем Магальяэсом. Он был включён в символическую сборную FIFA The Best 2024 и недавно продлил контракт с лондонским клубом. Однако перспектива выступать за "Реал" вместе с такими звёздами, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем, может изменить его планы.

Отметим, что в этом сезоне "Арсенал" обладает лучшей защитой в Премьер-лиге, пропустив всего 29 мячей в 35 матчах.

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