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Бывший игрок "Челси": "Моуринью вернется в АПЛ"

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 02:01
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Бывший игрок "Челси": "Моуринью вернется в АПЛ"

Имя главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью продолжает фигурировать в трансферных слухах. Несмотря на уверения президента клуба Али Коча в продолжении сотрудничества, о будущем португальца высказываются даже его бывшие подопечные.

Как передает İdman.biz, бывший игрок «Челси» Джо Коул в интервью TNT Sport заявил:
«Моуринью на 100% вернётся в Премьер-лигу. Он любит Англию и Лондон. История очевидна — в какой бы клуб он ни пришёл, произойдёт настоящий подъём».
Коул отметил, что считает Моуринью одним из величайших тренеров:

«Он до сих пор может многое дать европейскому футболу. У него всё ещё есть потенциал. Я бы с радостью увидел его снова в АПЛ».

İdman.biz

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