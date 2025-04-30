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Историческая победа: ПСЖ впервые обыграл "Арсенал" в Лиге чемпионов

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 01:49
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Историческая победа: ПСЖ впервые обыграл "Арсенал" в Лиге чемпионов

Победа «Пари Сен-Жермен» над «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов стала исторической — ранее французский клуб ни разу не побеждал лондонцев в рамках главного европейского турнира, сообщает İdman.biz.

До этого соперники встречались трижды: в сезоне 2016/2017 они дважды сыграли вничью на групповом этапе. В последней очной встрече — осенью 2024 года на втором туре общего этапа ЛЧ — успех праздновал «Арсенал».

Теперь же ПСЖ сумел прервать неудачную серию и добиться первой виктории над «канонирами», приблизившись к выходу в финал турнира.

İdman.biz

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