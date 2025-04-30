РЕКОРД Усмана Дембеле

Игрок французского ПСЖ Усман Дембеле, забивший единственный гол в первом матче полуфинала Лиги чемпионов по футболу на выезде против английского «Арсенала», установил несколько рекордов.

İdman.biz сообщает, что лондонская команда, пропустила гол через 3 минуты и 15 секунд после начала матча. Это самый ранний пропущенный мяч "канониров" в Лиге чемпионов за последние девять лет.

В сентябре 2016 года в матче «Арсенала» с ПСЖ такой же ранний гол забил игрок англичан Эдинсон Кавани забил гол.

ПСЖ реализовал самую многоходовую комбинацию в истории Лиги чемпионов. Парижане сделали 26 пасов до гола.

Дембеле стал первым игроком, забившим 25 голов за первые четыре месяца года за команду «Большой пятерки» за последние шесть лет. Лионель Месси сделал это за «Барселону» в 2019 году.

Усман сравнялся с рекордом Килиана Мбаппе (2020/21) по количеству голов и результативных передач в одном сезоне Лиги чемпионов в составе ПСЖ - 11.

Дембеле забил свой восьмой гол в Лиге чемпионов в этом сезоне. Это второй результат среди французских игроков. Карим Бензема забил 15 голов в сезоне 2021/22. Дембеле сравнялся с Давидом Трезеге (2001/02), Виссамом Бен-Йеддером (2017/18) и Килианом Мбаппе (2020/21 и 2023/24).

İdman.biz