Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

Кубок Азербайджана по бодибилдингу и фитнесу задал тон всему сезону. Он собрал 76 участников, которые боролись за медали в пяти дисциплинах. По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты.

Как передает İdman.biz, состязания по бодибилдингу всегда вызывают большой зрительский интерес. Вот и на сей раз зал Elektra Events Hall оказался переполнен. Кубок страны посетил и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, отметивший фактор болельщиков и уровень, на котором проводятся национальные старты среди «железных парней». А президент Федерации бодибилдинга и фитнеса (ФББА) Рауф Буньяталиев рассказал о том, что Кубок страны по традиции проводится незадолго до чемпионата Европы, куда на этой неделе отправится сборная.

С этого сезона ФББА ввела новые категории и дисциплины. Например, были разыграны медали в дисциплине Фит-модель, где победу одержала Наталья Третьякова, победившая затем и в зачете бикини фитнес.

В классическом бодибилдинге первое место занял Ильяс Абдуллаев, а в Classic Physique первенствовал Хызры Шахрияр.

В бодибилдинге участники выступали в трех категориях, а звание абсолютного чемпиона выиграл Исмаил Набиев.

Большая явка была зачете Men's Physique (пляжный бодибилдинг). В ряде категорий спортсмены начали с предварительного раунда, чтобы определить вначале десятку полуфиналистов, а затем шестерку финалистов. Титул абсолютного чемпиона завоевал Ахмед Гулузаде.

Зрители получили настоящее удовольствие от пятичасового мероприятия, которое прошло очень динамично и интересно.

Теперь у бодибилдеров на очереди - чемпионат Европы в Санта-Сусанне (Испания), который пройдет с 30 апреля по 3 мая.

На ЧЕ прошлого года, также прошедшем в Санта-Сусанне, наши спортсмены завоевали в общей сложности восемь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград, выиграв четыре абсолютных титула. Более того, в зачете по бодибилдингу коллектив занял первое общекомандное место.

Ниже приводим результаты Кубка страны.

Фит-модель

1. Наталья Третьякова

2. Фируза Шихиева

3. Салатын Асадова

Бикини фитнес

1. Наталья Третьякова

2. Салатын Асадова

3. Нигяр Аббасова

Classic Physique

1. Хызры Шахрияр

2. Гасангулу Абдуллаев

3. Кянан Ахундов

Классический бодибилдинг

1. Ильяс Абдуллаев

2. Гадир Мамедов

3. Фарид Алиев

Бодибилдинг

75 кг

1. Орхан Насирли

2. Саттар Гасанов

3. Халиг Гасанов

85 кг

1. Теяр Велиев

2. Алиага Алиев

3. Асиф Бейбутов

+85 кг

1. Исмаил Набиев

2. Мехман Аллахвердиев

Абсолютный чемпион: Исмаил Набиев

Джуниор Men's Physique

174 см

1. Сулейман Сефиев

2. Эльмир Джахангирли

3. Бахрам Халилов

+174 см

1. Али Зуганов

2. Джахид Керимов

3. Али Мамедов

Абсолютный чемпион: Сулейман Сефиев

Мастерс Men's Physique

1. Акшин Фархадов

2. Вугар Бабаев

Muscular Men's Physique

1. Хидаят Гулузаде

2. Мушвиг Гасанов

3. Заур Салманов

Men's Physique

170 см

1. Джабраил Ягублу

2. Ибрагим Мамедли

3. Ширин Оруджев

176 см

1. Ахмед Гулузаде

2. Тарлан Алиев

3. Вагиф Керимли

+176 см

1. Халид Кязимлы

2. Эльчин Фарзалиев

3. Зульфугар Гулиев

Абсолютный чемпион: Ахмед Гулузаде

Заки Фейзуллаев

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