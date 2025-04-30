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Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 09:00
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Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал щедрое предложение главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти и звёздному вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает портал Sports Zone в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Хиляль» хочет расстаться с Жорже Жезушем и привлечь любой ценой Анчелотти, так как в руководстве саудовского клуба уверены, что смогут данным шагом повлиять на возможный трансфер Винисиуса, который является ключевой целью клуба в летнее трансферное окно.

Отмечается, что клуб из Эр-Рияда уже связался с окружением 24-летнего бразильца. Саудовцы готовы заплатить за него € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы. Однако пока бразилец склоняется к продлению контракта с мадридским грандом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии.

İdman.biz

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