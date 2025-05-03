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Врачи дали заключение по состоянию лидера атак ПСЖ Усмана Дембеле

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 02:08
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Врачи дали заключение по состоянию лидера атак ПСЖ Усмана Дембеле

Парижский «ПСЖ» получил хорошие новости перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»: французский вингер Усман Дембеле, покинувший поле с дискомфортом в первом поединке, вероятно, успеет восстановиться к решающей встрече, сообщает İdman.biz.

Хотя Дембеле пропустит ближайший матч Лиги 1 против «Страсбура» и не тренировался с командой в четверг, медицинский отчёт парижан внёс ясность: «Усман Дембеле испытывает растяжение правого подколенного сухожилия. Его состояние улучшается. В ближайшее время будет проведена дополнительная оценка». Эти слова указывают на высокую вероятность участия игрока в ответной встрече.

Для «Арсенала», проигравшего в первом матче (0:1), это тревожный сигнал — возвращение одного из самых опасных игроков «ПСЖ» может серьёзно усилить атаку французского клуба в борьбе за выход в финал турнира.

İdman.biz

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