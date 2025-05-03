Сразу три гранда нацелились на форварда "Реала"

Сразу три гранда английской Премьер-лиги — «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, бразилец рассматривает возможность ухода из клуба уже этим летом.

По данным источника, Родриго чувствует, что остаётся в тени таких звёзд, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Он рассчитывает на приход Хаби Алонсо в качестве будущего тренера «Реала», чтобы прояснить свою роль в новой команде. Пока переговоров с клубами АПЛ не ведётся, но в случае решения Родриго покинуть Испанию интерес может перерасти в конкретные действия.

В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 50 матчей за «сливочных», забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт Родриго с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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