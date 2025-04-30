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Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Футбол
Новости
30 Апреля 2025 18:05
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Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии «Карабаха» Афтандил Гаджиев посетил Германию.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, функционер, прибывший в страну для участия в панельном мероприятии Европейской ассоциации клубов (ECA), встретился с бывшим главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Генеральный координатор рассказал, что Клопп спросил его, из какой он страны:

«Я сказал, что прилетел из Азербайджана и работаю в «Карабахе». Как только он услышал название «Карабах», он улыбнулся и сказал: «Я хорошо знаю этот клуб». Он вернулся на 14-15 лет назад. Сказал, что помнит игры, в которых «Боруссия Дортмунд» играла против «Карабаха» в Кубке УЕФА. Клопп подчеркнул, что игры в Дортмунде и Баку были очень сложными. Он отметил, что после этого всегда следит за «Карабахом», пристально интересуется его результатами, у вас хорошая команда. Юрген сказал, что он чувствовал, что «Карабах» сделает себе имя в Европе и всегда будет играть в групповых этапах. Он пожелал нашему клубу успехов и сказал, что ждет от нас новых больших побед».

İdman.biz

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