Мадридский "Реал" может расстаться с двумя игроками

Полузащитник Дани Себальос и вратарь Андрей Лунин всерьез задумываются об уходе из «Реала» из-за недостатка игрового времени, сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es.

Украинского голкипера не устраивает перспектива провести еще один сезон на скамейке запасных. Лунин рассматривает варианты продолжения карьеры как в Ла Лиге, так и в английской Премьер-лиге.

Что касается Себальоса, то его будущее в клубе напрямую зависит от летней трансферной кампании. Если мадридцы подпишут нового полузащитника, Дани может покинуть команду, чтобы получить больше игрового времени в другом клубе.

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