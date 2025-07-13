Футболистки и представители АФФА встретились с послом Мексики в Азербайджане

В посольстве Мексики в Азербайджане прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом страны госпожой Викторией Ромеро, сообщает İdman.biz.

В мероприятии приняли участие менеджер по социальной ответственности в футболе Кифаят Мустафаева, руководитель департамента женского футбола Зумруд Агаева, главный специалист пресс-службы АФФА Тора Ахмедова, а также представители, тренеры и футболистки национальной женской сборной.

Целью встречи стало обсуждение возможностей двустороннего сотрудничества в рамках будущих социальных проектов, укрепление роли женщин в спорте, а также обмен мнениями о достигнутых результатах в этом направлении. Отмечено, что подобные инициативы способствуют как развитию спорта, так и продвижению социальной инклюзивности.

Посол Мексики также побеседовала с футболистками сборной, поблагодарив их за упорство и участие в международных турнирах, а также пожелала успехов в дальнейшей карьере.

В завершение встречи госпоже Виктории Ромеро были вручены памятные подарки от имени АФФА.

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