15 Июля 2025
RU

Футболистки и представители АФФА встретились с послом Мексики в Азербайджане

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июля 2025 21:47
31
Футболистки и представители АФФА встретились с послом Мексики в Азербайджане

В посольстве Мексики в Азербайджане прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом страны госпожой Викторией Ромеро, сообщает İdman.biz.

В мероприятии приняли участие менеджер по социальной ответственности в футболе Кифаят Мустафаева, руководитель департамента женского футбола Зумруд Агаева, главный специалист пресс-службы АФФА Тора Ахмедова, а также представители, тренеры и футболистки национальной женской сборной.

Целью встречи стало обсуждение возможностей двустороннего сотрудничества в рамках будущих социальных проектов, укрепление роли женщин в спорте, а также обмен мнениями о достигнутых результатах в этом направлении. Отмечено, что подобные инициативы способствуют как развитию спорта, так и продвижению социальной инклюзивности.

Посол Мексики также побеседовала с футболистками сборной, поблагодарив их за упорство и участие в международных турнирах, а также пожелала успехов в дальнейшей карьере.

В завершение встречи госпоже Виктории Ромеро были вручены памятные подарки от имени АФФА.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Кяпаз" усилился опытным защитником
01:45
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" усилился опытным защитником

31-летний защитник подписал контракт с гянджинским клубом на один год
Игрок сборной Азербайджана подписала контракт с "Фенербахче"
14 Июля 23:00
Азербайджанский футбол

Игрок сборной Азербайджана подписала контракт с "Фенербахче"

Соглашение между сторонами подписано на один сезон
Эльмар Бахшиев: "Матч с "Коньяспором" не входил в наши планы"
14 Июля 22:40
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Матч с "Коньяспором" не входил в наши планы"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" прокомментировал контрольный матч с "Коньяспором"
"Араз-Нахчыван" уступил "Коньяспору" на сборах в Турции
14 Июля 21:20
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" уступил "Коньяспору" на сборах в Турции

Азербайджанский клуб продолжает подготовку к сезону, следующая игра — с "Трабзонспором"
"Габала" обыграла "Шамахы" в первом товарищеском матче межсезонья
14 Июля 20:45
Азербайджанский футбол

"Габала" обыграла "Шамахы" в первом товарищеском матче межсезонья

Команда из Габалы начала подготовку с победы на домашнем стадионе

"Имишли" может подписать полузащитника из Португалии
14 Июля 19:37
Азербайджанский футбол

"Имишли" может подписать полузащитника из Португалии

Новичок Премьер-лиги ведет переговоры с ганским футболистом Явом Мозесом

Самое читаемое

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году
12 Июля 09:00
Мировой футбол

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

"Я сказал то, что действительно чувствовал"
Щенсны высказался о поведении Ямаля
12 Июля 12:25
Мировой футбол

Щенсны высказался о поведении Ямаля

"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира
12 Июля 21:19
Мировой футбол

ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира
Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол
12 Июля 13:08
Мировой футбол

Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

"Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь"