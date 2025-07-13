"Ливерпуль" почтил память Диогу Жоты в первом матче после его гибели - ФОТО

Футбольный клуб «Ливерпуль» провел свой первый матч после трагической гибели Диогу Жоты, отдав дань уважения португальскому нападающему и его брату Андре Силве в предсезонной встрече с «Престон Норт Энд».

Как передает İdman.biz, перед началом игры капитан «Престона» Бен Уайтмен возложил венок перед фанатской трибуной гостей, после чего последовала минута молчания. Игроки обеих команд вышли на поле с траурными повязками.

На стадионе звучала песня «You’ll Never Walk Alone», а болельщики «Ливерпуля» скандировали имя Жоты и подняли баннеры с надписями «навсегда наш номер 20». Во втором тайме Дарвин Нуньес, забив гол, повторил фирменное геймерское празднование в стиле Жоты.

Клуб официально объявил, что номер 20 будет выведен из обращения в память о Жоте, а его контракт будет полностью выплачен семье. В рамках предсезонного тура в США «Ливерпуль» планирует провести дополнительные памятные мероприятия, а на «Энфилде» готовится установка постоянного мемориала.

İdman.biz