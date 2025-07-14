Ямаля обвинили в найме карликов для развлечения гостей на вечеринке в честь 18-летия

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре скандала в день своего 18-летия.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на испанское издание AS, на вечеринке по случаю совершеннолетия футболист якобы нанял людей с карликовостью для развлечения гостей, что вызвало резкую критику со стороны общественных организаций.

Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями выступила с официальным заявлением, осудив участие людей с карликовостью в развлекательной программе мероприятия. В организации отметили, что рассматривают возможность как правового, так и общественного воздействия в связи с произошедшим.

По информации источника, на вечеринке были запрещены телефоны и любые наркотические вещества, а у особняка, где проходило празднование, был замечен микроавтобус с людьми, страдающими карликовостью.

İdman.biz