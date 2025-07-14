Финал Клубного ЧМ завершился потасовкой: Луис Энрике схватил игрока "Челси" за горло - ВИДЕО

Финал Клубного чемпионата мира-2025 между «Челси» и «Пари Сен-Жермен» завершился не только уверенной победой лондонцев со счетом 3:0, но и громким инцидентом сразу после финального свистка.

Как передает İdman.biz, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике стал участником потасовки на поле.

Испанский специалист, судя по телевизионной трансляции, схватил за горло нападающего «Челси» Жоао Педро и оттолкнул его. Причиной агрессии, предположительно, стали слова бразильского футболиста, адресованные Энрике. Начало конфликта в кадр не попало, но эпизод вызвал волну обсуждений в СМИ.

Для «ПСЖ» это был первый финал на клубном чемпионате мира в истории. До этого сезона парижане выиграли три внутренних трофея и впервые завоевали Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0).

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