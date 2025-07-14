"Челси" установил исторический рекорд, обыграв "ПСЖ" в финале КЧМ

Лондонский «Челси» стал первой в истории футбола командой, которая выиграла все главные клубные трофеи.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает телеграм-канал Stata Football.

Так, «синие» побеждали в английской Премьер-лиге, Кубке страны и Кубке лиги, выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Клубный чемпионат мира стал последним турниром, в котором «Челси» одержал победу.

Клубный чемпионат мира - 2025. Финал

13 июля 2025, воскресенье. 23:05

Челси (Лондон, Англия) - ПСЖ (Париж, Франция) - 3:0

Голы: Палмер – 22, 30, Педро – 43'

Удаления: нет / Невеш – 85'

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