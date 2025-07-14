Форвард "Реала" признан стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира

Форвард мадридского «Реала» Гонсало Торрес стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира (КЧМ) — 2025.

Как сообщает İdman.biz, испанский футболист забил четыре гола в шести матчах турнира (все мячи — с игры). По четыре гола также забили вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария (все — с пенальти), форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси (один — с пенальти) и нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо (все — с игры).

Отметим, что Гонсало также отметился результативной передачей в матче с «Пачукой» (3:1), благодаря чему обошёл других кандидатов на награду.

20-летний нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком КЧМ. Всего Дуэ провёл семь игр на КЧМ и забил один гол.

Лучшим вратарём турнира признан голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес.

Напомним, клубный чемпионат мира проходил с 14 июня по 13 июля в США. В финале турнира «ПСЖ» проиграл «Челси» со счётом 0:3.

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