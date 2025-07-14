Луис Энрике впервые в тренерской карьере проиграл в финале клубного турнира

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике впервые проиграл в финале турнира, проходящего на клубном уровне.

Как сообщает İdman.biz, парижане уступили лондонскому «Челси» со счётом 0:3 в финальном матче КЧМ.

Клубный чемпионат мира - 2025. Финал

13 июля 2025, воскресенье. 23:05

Челси (Лондон, Англия) - ПСЖ (Париж, Франция) - 3:0

Голы: Палмер – 22, 30, Педро – 43'

Удаления: нет / Невеш – 85'

Ранее испанский специалист выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера. Единственный финал, который Энрике проиграл, был матч Лиги наций в 2021 году, когда он возглавлял сборную Испании. Тогда «Фурия Роха» уступила сборной Франции со счётом 1:2.

Напомним, с «ПСЖ» Энрике стал обладателем титула Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции. С каталонской «Барселоной» испанский специалист три раза брал Кубок Испании, один раз завоевал Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.

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