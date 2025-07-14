"Арсенал" все же договорился со "Спортингом" по трансферу Дьекереша

Лондонский «Арсенал» близок к завершению сделки по переходу шведского нападающего Виктора Дьекереша из лиссабонского «Спортинга».

Как передает İdman.biz со ссылкой на британские СМИ, стороны находятся на финальной стадии переговоров, а сумма трансфера составит свыше 70 миллионов евро, включая бонусы.

27-летний Дьекереш отказался прибыть на предсезонный сбор со своей нынешней командой, выражая недовольство тем, что «Спортинг» якобы нарушил устную договоренность о его продаже. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета видит в нападающем ключевое усиление линии атаки и уже определил за ним девятый номер в составе.

Ожидается, что контракт с игроком будет рассчитан на пять лет, а сам переход может быть оформлен уже в ближайшие дни — до начала предсезонного тура «Арсенала» по США. Если сделка будет завершена, Дьекереш станет самым дорогим приобретением клуба этим летом.

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