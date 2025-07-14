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Англия вышла на второе место по числу побед на Клубных чемпионатах мира

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2025 02:16
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Англия вышла на второе место по числу побед на Клубных чемпионатах мира

Благодаря триумфу лондонского «Челси» в финале Клубного чемпионата мира-2025, Англия вышла на второе место по количеству побед в истории турнира, передает İdman.biz.

В решающем матче «Челси» уверенно обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. Это вторая победа «синих» на Клубном ЧМ — первой был успех в 2021 году. Остальные три трофея английским клубам принесли «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

На первом месте по-прежнему остается Испания с восемью победами — пять на счету мадридского «Реала» и три у «Барселоны». Третью строчку делит Бразилия, у которой четыре титула: два у «Коринтианс», по одному — у «Сан-Паулу» и «Интернасьонала».

Для «ПСЖ» этот финал стал первым в истории участия в Клубном чемпионате мира. Французский клуб претендовал на пятый трофей сезона после побед во внутреннем чемпионате, Кубке, Суперкубке и Лиге чемпионов.

İdman.biz

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