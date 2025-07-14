"Челси" одержал уверенную победу в финале Клубного ЧМ - ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Лондонский «Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

Как передает İdman.biz, в финальном матче «аристократы» одержали убедительную победу над победителем Лиги чемпионов сезона 2024/25 — французским «ПСЖ», забив в ворота соперника три безответных мяча.

Все голы были забиты в первом тайме. На 22-й и 27-й минутах дублем отметился Коул Палмер. Еще один мяч на 43-й минуте в актив команды добавил Педро.

Таким образом, «Челси» стал первым победителем Клубного чемпионата мира, который впервые прошел в расширенном формате. Для «Челси» это вторая победа на Клубном чемпионате мира. Впервые трофей был завоеван в 2021 году.

После финального свистка на поле произошел конфликт между игроками команд, в котором также принял участие главный тренер парижан Луис Энрике.

Финал Клубного ЧМ

13 июля

"Челси" - "ПСЖ" - 3:0

Голы: Палмер, 22 (1:0), 29 (2:0), Педро 43, (3:0)

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