Названы сильнейшие клубы Азии — в списке команда Эдди Исрафилова и "Трактор"

Согласно свежему рейтингу Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), самым сильным клубом Азии признан саудовский «Аль-Хиляль», вышедший в 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года, передает İdman.biz. У команды — 211,75 балла, она занимает 54-е место в общемировом рейтинге.

Клуб Эдди Исрафилова — чемпион Малайзии «Johor Darul Ta'zim» — набрал 102,25 балла, став 14-м в Азии и 205-м в мире. Иранский «Трактор» занял 21-е место в Азии (260-е в мире) с 86,75 балла. В пятёрке азиатского рейтинга также оказался «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе — у него 141 балл и 5-я позиция на континенте.

İdman.biz