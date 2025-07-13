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Роналду звал в зал в 2 часа ночи: одержимость, ставшая формулой его успеха

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2025 15:58
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Роналду звал в зал в 2 часа ночи: одержимость, ставшая формулой его успеха

Бывший полузащитник "Ювентуса" и чемпион мира Блез Матюиди поделился воспоминаниями о совместной работе с Криштиану Роналду в туринском клубе. Он раскрыл один из секретов легендарного португальца — фанатичную преданность тренировкам, сообщает İdman.biz.

"Однажды мы вернулись домой в два часа ночи после матча Серии А. Все были измотаны, но Криштиану подошел к [Меди] Бенатии и уговорил его пойти в зал делать восстановительную тренировку. Я подумал, что он сошел с ума. Но именно таким он был — никогда не останавливался", — рассказал Матюиди изданию Tuttosport.

Роналду забил 101 гол за "Ювентус" в 134 матчах и до сих пор сохраняет форму, выступая за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии. По словам Матюиди, именно эта трудовая одержимость позволила Криштиану не только завоевать пять "Золотых мячей", но и оставаться на вершине футбола даже в 40 лет.

İdman.biz

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