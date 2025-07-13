Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана: начаты переговоры - ВИДЕО

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить национальную команду Узбекистана, сообщает İdman.biz со ссылкой на Championat.Asia.

По данным источника, футбольная ассоциация Узбекистана уже начала переговоры с 64-летним специалистом. В случае согласия Лева на работу, действующий наставник команды Тимур Кападзе войдет в его тренерский штаб.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира и примет участие в ЧМ-2026. Руководство федерации стремится усилить команду перед дебютом на крупнейшем турнире.

Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством немцы стали чемпионами мира в 2014 году и выиграли Кубок конфедераций в 2017-м. С момента ухода из сборной тренер не работал ни с одним клубом или национальной командой.

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