Усман Дембеле и Коул Палмер позировали с трофеем КЧМ на крыше небоскреба в Нью-Йорке - ВИДЕО

Звездные футболисты Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен") и Коул Палмер ("Челси") поднялись на крышу 70-этажного здания Rockefeller Center в Нью-Йорке, где сфотографировались вместе с трофеем клубного чемпионата мира.

Как передает İdman.biz, оба игрока были в форме своих команд и позировали на фоне панорамы города.

Финал турнира состоится сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

На пути к финалу "Челси" обыграл "Бенфику" (4:1 в дополнительное время), "Палмейрас" (2:1) и "Флуминенсе" (2:0). "ПСЖ" прошел "Интер Майами" (4:0), "Баварию" (2:0) и мадридский "Реал" (4:0).

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