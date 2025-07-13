Винисиус недоволен решением Хаби Алонсо в матче с "ПСЖ"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор остался недоволен тем, что главный тренер команды Хаби Алонсо поручил ему играть на правом фланге в полуфинале Клубного чемпионата мира против "ПСЖ", сообщает İdman.biz со ссылкой на COPE.

Напомним, "Реал" тогда потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:4.

По информации источников, близких к игроку, несмотря на разговоры о возможном продлении контракта, соглашения между сторонами пока не достигнуто. Действующий контракт Винисиуса с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €170 млн.

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