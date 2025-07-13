"Аль-Наср" сократит игровое время Роналду на 25%

Криштиану Роналду в предстоящем сезоне проведет на поле на 25% меньше времени — такое решение принято руководством "Аль-Насра" совместно с будущим главным тренером команды Жорже Жезушем. Причина — защита 40-летнего ветерана от возможных травм и чрезмерной нагрузки.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на саудовского журналиста Фалаха Аль-Кахтаниа, клуб и игрок пришли к обоюдному согласию: Роналду будут ротировать чаще, особенно в менее значимых матчах. В прошлом сезоне он сыграл в 41 из 50 встреч, но теперь его участие будет выверяться с особой осторожностью.

Несмотря на возраст, португалец по-прежнему мечтает забить 1000 голов за карьеру и выступить на чемпионате мира-2026. "Аль-Наср" старается продлить его карьеру и сохранить лидера до самых важных матчей — как в Саудовской лиге, так и на международной арене.

Роналду уже дважды подряд выигрывал "Золотую бутсу" в чемпионате Саудовской Аравии и не теряет амбиций. Однако сокращение игрового времени может замедлить его гонку за историческим достижением.

İdman.biz