Ровно 95 лет назад стартовал первый чемпионат мира по футболу

Сегодня, 13 июля 2025 года, исполняется ровно 95 лет со дня старта первого чемпионата мира по футболу, сообщает İdman.biz.

Турнир, принятый Уругваем по случаю столетия своей независимости, положил начало глобальной футбольной традиции и доказал, что игра способна объединять континенты даже в эпоху медленных океанских лайнеров и радиорепортажей с хрипами эфира.

Как это было

Уругвайцы построили грандиозный «Эстадио Сентенарио» всего за девять месяцев, пригласили 12 соперников и 13 июля 1930 года дали свисток первым матчам. Сборная Франции обыграла Мексику 4:1, а автором дебютного гола в истории мундиалей стал нападающий «Сошо» Люсьен Лоран. Две недели спустя хозяева добыли титул, победив в финале Аргентину 4:2 перед почти стотысячной публикой.

Пятнадцать любопытных фактов о дебютном мундиале

Первый чемпионат мира по футболу действительно был уникальным событием, а во время его проведения были зафиксированы интересные факты.

1. Только приглашенные. Квалификации не было: ФИФА разослала персональные приглашения, и принять их отважились лишь 13 стран.

2. Три стадиона — один город. Все 18 матчей прошли в Монтевидео: на «Сентенарио», «Парк Сентрал» и «Поситос».

3. Европа приплыла на «Конте Верде». Сборные Франции, Бельгии, Румынии и Югославии вместе пересекли Атлантику на итальянском лайнере.

4. Первый гол — французский, первая победа — американская. США разгромили Бельгию 3:0 в стартовый день и позже дошли до полуфинала.

5. Самый результативный — Гильермо Стабиле. Аргентинец забил восемь мячей в четырех матчах и удерживает рекорд лучшего дебютанта по сей день.

6. Два мяча для одного финала. Аргентинцы настояли на своем мяче в первом тайме (вели 2:1), уругвайцы заменили его во втором и победили 4:2.

7. Без матча за третье место. Итоговые позиции США и Югославии определили по разнице голов — такого формата больше не повторяли.

8. Арбитр-ультиматум. Бельгиец Джон Лангонус согласился судить финал лишь получив письменную гарантию безопасности и корабль, готовый к отплытию в тот же вечер.

9. Радио вместо телевидения. Репортажи слушали в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро; трансляции шли через короткие волны и часто прерывались штормами.

10. Храм, признанный ЮНЕСКО. «Эстадио Сентенарио» включен в список мирового наследия как «исторический монумент футбола» — единственный стадион с таким статусом.

11. Кубок в чемодане. Президент ФИФА Жюль Риме вез главный трофей личным багажом на лайнере «Конте Верде». Ни охраны, ни специального сейфа не предусматривалось: драгоценная статуэтка всю дорогу лежала под кроватью чиновника.

12. Самый ранний хет-трик. Американец Берт Патеноуд оформил три гола в ворота Парагвая уже на 15-й минуте встречи. Лишь в 2006 году ФИФА официально признала этот результат первым хет-триком в истории чемпионатов мира.

13. Потерянные бутсы югославов. Часть экипировки сборной Югославии осталась в порту Мар-дель-Плата после пересадки, и футболистам пришлось одалживать бутсы у уругвайских клубов. Несмотря на это, команда дошла до полуфинала.

14. Минимальная аудитория. Матч Румыния – Перу на стадионе «Поситос» пришли смотреть не более 300 человек — абсолютный антирекорд для финальных стадий чемпионатов мира.

15. Без номеров и замен. Игроки выступали без привычных номеров на спинах, а регламент запрещал замены даже при травмах: форвард аргентинцев Луис Монти доиграл финал с повреждением ноги.

От Монтевидео до Майами

Символично, что финал нынешнего клубного чемпионата мира, который пройдёт 13 июля в США, назначен именно на эту дату. Футбол не забывает своих корней: спустя 95 лет после первых аплодисментов на трибунах «Сентенарио» спорт вновь собирает зрителей в годовщину самого важного стартового свистка в истории игры.

Так традиция становится мостом между эпохами — от деревянных табло Монтевидео до гигантских экранов американских арен. И, похоже, календарь не случайно напоминает нам, с чего всё начиналось.

İdman.biz