Неймар купил бэтмобиль за $1,5 млн - ФОТО/ВИДЕО

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар приобрел бэтмобиль — точную реплику легендарного автомобиля из фильмов о Бэтмене режиссера Кристофера Нолана. Как передает İdman.biz, об этом футболист сообщил в соцсетях. Стоимость уникального транспортного средства составила $1,5 млн.

Ранее Неймар уже пополнил свою коллекцию вертолетом, оформленным в стиле Бэтмена, за $9 млн, а также сделал татуировку с изображением супергероя на правой лопатке.

Напомним, 33-летний игрок вернулся в "Сантос" в начале 2025 года после расторжения контракта с "Аль-Хилялем" и с тех пор провел за родной клуб 12 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

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