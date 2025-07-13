"Челси" — "ПСЖ": стал известен фаворит финала Клубного чемпионата мира

В решающем матче Клубного чемпионата мира 2025 года встретятся «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Финал пройдет сегодня на стадионе «Метлайф», начало — в 23:00 по бакинскому времени.

Как передает İdman.biz, cогласно котировкам букмекеров, явным фаворитом встречи считается «ПСЖ». Ставки на победу французского клуба принимаются с коэффициентом 1.60. Успех «Челси» оценивается значительно выше — 5.20. Ничья по итогам основного времени идет за 4.20.

Ожидается, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, а на вариант «обе команды забьют» даётся коэффициент 1.65. Голы в обоих таймах оцениваются в 1.62.

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