3 Мая 2025
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Кризис в "Галатасарае": Икарди могут выгнать из клуба

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 01:20
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Кризис в "Галатасарае": Икарди могут выгнать из клуба

В «Галатасарае» разгорается скандал вокруг звёздного аргентинского нападающего Мауро Икарди.

Как передает İdman.biz, по информации аргентинского журналиста Хуана Эчегойена, руководство турецкого клуба устало ждать восстановления футболиста и предупредило его о необходимости немедленно вернуться в Стамбул. В противном случае контракт может быть расторгнут.

Икарди получил тяжёлую травму в матче с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы в начале сезона и с тех пор не выходил на поле. Всё это время игрок проходил лечение в Аргентине, однако, по сообщениям СМИ, его активное присутствие в светской хронике и нестабильная личная жизнь вызвали раздражение у руководства клуба.

«Если в ближайшие дни Икарди не вернётся в Турцию, контракт с ним может быть расторгнут», — утверждает Эчегойен. По его словам, вице-президент клуба Ибрагим Хатыпоулу уже провёл экстренное собрание по вопросу Икарди и заявил, что «время принимать решение».

İdman.biz

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