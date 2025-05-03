В Лиге 1 будут два парижских клуба - ВПЕРВЫЕ с сезона 1989/90

Команда «Париж» вышла во французскую Лигу 1 по футболу.

Как сообщает İdman.biz, команда из французской столицы досрочно обеспечила себе место в высшем дивизионе.

«Париж» сыграл вничью с «Мартиньяком» (1:1) в 33-м туре Лиги 2 и теперь не опустится ниже второго места в турнирной таблице.

За один тур до конца сезона команда отстает от лидирующего «Лорьяна» на два очка.

В последний раз «Париж» играл в высшем дивизионе Франции в сезоне 1978/79. Лучшим результатом команды было 12-е место в сезоне 1972/73.

Отметим, что в последний раз два столичных клуба - ПСЖ и «Расинг Париж» - выступали в высшей лиге Франции в сезоне 1989/90.

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