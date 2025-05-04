"Аякс" готов продать одного из самых перспективных защитников Европы

Амстердамский «Аякс» открыл дверь для трансфера своего 19-летнего защитника Йоррела Хато, за которым выстроилась очередь из английских топ-клубов, передаёт İdman.biz.

Как сообщает журналист Майк Вервей, «Челси» уже провёл предварительные переговоры с голландским клубом и считается фаворитом в борьбе за подписание вундеркинда.

Интерес к молодому таланту также проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль», а сам «Аякс» намерен извлечь максимум из сделки. По словам Вервея, в клубе надеются повторить сценарий с продажей Лисандро Мартинеса, когда конкуренция позволила выручить внушительную сумму.

Йоррел Хато дебютировал за основной состав «Аякса» в 16 лет и с тех пор закрепился в старте. Его уверенная игра в Эредивизи делает его одним из самых перспективных защитников в Европе, и этим летом он может стать одним из самых громких трансферов.

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