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Новый рекорд Ямаля

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2025 09:25
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Новый рекорд Ямаля

Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль установил новый рекорд Лиги чемпионов по футболу во время первого матча с итальянским «Интером» (3:3) в рамках 1/2 финала.

17-летний испанец отличился забитым мячом на 24-й минуте при счете 2:0 в пользу миланской команды.

Как отмечает İdman.biz со ссылкой Opta, Ямаль в возрасте 17 лет и 291 дня стал самым молодым автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов, превзойдя достижение Килиана Мбаппе, установленное в сезоне-2016/17 (18 лет и 140 дней). Тогда действующий форвард «Реала» выступал за «Монако» и отметился голом в ворота «Ювентуса» (1:2).

İdman.biz

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