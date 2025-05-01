Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде, "Тоттенхэм" - дома - ВИДЕО

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги Европы по футболу.
İdman.biz сообщает, что в рамках первых игр пройдут два матча.
Две команды, которые встречались с чемпионом Азербайджана «Карабахом» на Этапе лиги турнира, сыграют в Лондоне. «Тоттенхэм» встретится с «Буде-Глимтом».
В другом матче сыграют представители «большой пятерки». «Атлетик» встретится с «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что ответные матчи состоятся восьмого мая.
Лига Европы
Полуфиналы, первые игры
1 мая
23:00. «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»
23:00. «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт»
İdman.biz