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Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 14:37
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Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

Испанская «Барселона» и итальянский «Интер» встретятся во втором полуфинале Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

İdman.biz сообщает, что у «Барсы» есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года, когда она выиграла свой пятый Кубок чемпионов/Лигу чемпионов.

«Интер», который в последний раз выходил в финал Лиги чемпионов в 2023 году, проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1 в Стамбуле.

Что касается предыдущих встреч соперников, то в 12 матчах «Барселона» одержала шесть побед, «Интер» - две, а еще четыре игры завершились вничью.

В последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов в 2022 году. «Интер» победил на «Сан-Сиро» благодаря единственному голу Хакана Чалханоглу. Матч в Барселоне получился результативным - 3:3.

Это будет вторая встреча «Барселоны» с итальянской командой в этом сезоне. На Этапе лиги каталонцы сыграли вничью с «Аталантой» - 2:2.

Бывший вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны, выступавший в Италии, играл за «Рому» и «Ювентус» против «Интера».

Обращает на себя внимание еще один интересный факт. Ханси Флик, тренировавший «Барселону», с 2019 по 2021 год, будучи в мюнхенской «Баварии», был главным тренером Бенжамена Павара, который сейчас выступает за миланский «Интер». Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в то время также играл за «Баварию». Однако оба футболиста не будут играть из-за травм.

Отметим, что матч «Барселона» - «Интер» начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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