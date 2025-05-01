"Интер Майами" впервые при Месси проиграл три матча подряд

Американская футбольная команда «Интер Майами» проиграла третий матч подряд.

Как сообщает İdman.biz, команда тренера Хавьера Маскерано уступила «Ванкуверу» (1:3) в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

По сумме двух матчей «Интер Майами» проиграл 1:5. В первой игре противостояния клуб из Флориды уступил 0:2.

«Интер Майами» также проиграл третий матч подряд - впервые с момента перехода Лионеля Месси в 2023 году.

Между двумя играми с «Ванкувером» команда также уступила «Далласу» (3:4) в чемпионате МЛС.

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