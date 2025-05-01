Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" уже ничто не спасет"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим откровенно признал провал своего первого сезона в клубе, несмотря на выход команды в полуфинал Лиги Европы, сообщает İdman.biz.

По его словам, даже завоевание еврокубка не сможет изменить общее впечатление от крайне неудачной кампании.

«Ничто не спасёт наш сезон, — отметил Аморим на пресс-конференции. — Но победа в Лиге Европы и путёвка в Лигу чемпионов могут сыграть важную роль в будущем, особенно в летний период».

Сезон 2024/25 складывается для «Юнайтед» крайне тяжело: команда вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии на ранних стадиях и впервые в истории Премьер-лиги рискует закончить чемпионат вне топ-10.

Единственным светлым моментом остаётся драматическая победа над «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы, где «красные дьяволы» совершили невероятный камбэк в дополнительное время. В полуфинале их ждёт встреча с «Атлетик Бильбао».

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