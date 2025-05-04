"Барселона" вышла вперед - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 34-го тура.
Как передаёт İdman.biz, во второй игровой день тура проходят четыре встречи.
Так, «Атлетико Мадрид» на выезде не смог переиграть «Алавес» (0:0), «Вильярреал» на своём поле крупно обыграл «Осасуну» (4:2), а «Валенсия» на выезде одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом» (3:2).
В заключительном матче игрового дня лидер «Барселона» в гостях играет с «Вальядолидом».
Ла Лига
34-й тур
3 мая 2025
«Алавес» – «Атлетико Мадрид» 0:054
«Вильярреал» – «Осасуна» 4:2
«Лас-Пальмас» – «Валенсия» 2:3
23:00. «Вальядолид» – «Барселона» - 1:2
Голы: Санчес (1:0), 6 , Рафинья (1:1), 54, Лопес (1:2), 60
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