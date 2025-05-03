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"Бавария" потеряла очки, дортмундская "Боруссия" празднует разгромную победу - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 23:41
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"Бавария" потеряла очки, дортмундская "Боруссия" празднует разгромную победу - ВИДЕО

В немецкой Бундеслиге прошли матчи 32-го тура.

Как сообщает İdman.biz, мюнхенская «Бавария» приблизилась к очередному чемпионскому титулу за два тура до конца сезона.

В выездном матче против «Лейпцига» баварцы уступали 0:2, но после перерыва сумели переломить ход игры и выйти вперёд — 3:2. Однако сохранить победу им не удалось: хозяева поля сравняли счёт на 90+5-й минуте, вырвав ничью.

Теперь «Баварии» достаточно набрать всего одно очко в оставшихся двух турах, чтобы досрочно стать чемпионом.

Дортмундская «Боруссия» уверенно победила на своём поле — со счётом 4:0 она разгромила «Вольфсбург».

Бундеслига, 32-й тур
2 мая

17:30. «Лейпциг» — «Бавария» — 3:3
17:30. «Санкт-Паули» – «Штутгарт» – 0:1
17:30. «Боруссия» М – «Хоффенхайм» – 4:4
17:30. «Унион Берлин» – «Вердер» – 2:2
20:30. «Боруссия» Д – «Вольфсбург» – 4:0

İdman.biz

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