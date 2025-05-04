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"Челси" построит элитный жилой комплекс в Дубае с футбольным поле на крыше

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 11:09
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"Челси" построит элитный жилой комплекс в Дубае с футбольным поле на крыше

Лондонский «Челси» представил масштабный проект в рамках нового спонсорского соглашения с ближневосточной девелоперской компанией DAMAC.

Как передает İdman.biz, партнёр клуба начнёт строительство роскошного жилого комплекса «Chelsea Residences» в Дубае, включающего 1400 апартаментов с видом на море.

Комплекс будет состоять из квартир с одной, двумя и тремя спальнями, стоимость которых начинается от 450 тыс. фунтов. Проект предусматривает футбольное поле на крыше, симулятор футбольных матчей «Челси», а также дизайнерские элементы в клубной стилистике — от внутренней отделки до логотипа «синих» на крыше здания. Расположен он будет всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Дубая.

DAMAC стал первым за год брендом, появившимся на футболках «Челси» — логотип девелопера уже украшал форму команды в полуфинале Лиги конференций против «Юргордена». Ранее клуб начинал два сезона подряд без главного спонсора на груди, и соглашение с DAMAC стало важным шагом в восстановлении коммерческого потенциала.

В заявлении на официальном сайте «Челси» отмечается, что это первый в мире жилой проект, в котором футбольный бренд интегрирован столь глубоко — от уровня обслуживания до функциональных зон, вдохновлённых философией клуба.

İdman.biz

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