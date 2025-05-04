Три игрока саудовского клуба вошли в историю мирового футбола

Бывшие звёзды АПЛ Роберто Фирмино, Эдуар Менди и Рияд Марез стали первыми в истории футболистами, которым удалось выиграть как Лигу чемпионов Европы, так и Лигу чемпионов Азии. Это достижение стало возможным после того, как «Аль-Ахли» обыграл японский «Кавасаки Фронтале» в финале Лиги чемпионов АФК, сообщает İdman.biz.

В решающем матче, прошедшем на домашнем стадионе в Джидде, Фирмино отдал две результативные передачи в первом тайме — отличились Гальено и Франк Кессье. Менди и Марез также вышли в стартовом составе и внесли вклад в победу.

Для «Аль-Ахли» это стал первый в истории триумф в Лиге чемпионов Азии, несмотря на два проигранных финала — в 1986 и 2012 годах. Клуб завершил турнир без поражений: 12 побед и 1 ничья в 13 матчах.

Фирмино ранее выигрывал Лигу чемпионов с «Ливерпулем» в 2019 году, Менди — с «Челси» в 2021-м, а Марез — с «Манчестер Сити» в 2023-м. Теперь все трое дополнили свои трофейные коллекции азиатским континентальным титулом, сделав уникальное достижение в мировом футболе.

İdman.biz