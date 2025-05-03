Серия А: пока гости побеждают хозяев поля - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 35-го тура.
Как передает İdman.biz, в одном из центральных матчей тура «Наполи», ведущий борьбу за чемпионство, одержал важную выездную победу над «Лечче» со счётом 1:0.
Благодаря этой победе «Наполи» набрал 77 очков и уже на шесть очков опережает «Интер», которому ещё предстоит провести свой матч 35-го тура против «Вероны».
Между тем, «Удинезе» также в гостях одолела одного из аутсайдеров — «Кальяри» — со счётом 2:1, а «Парма» на своём поле проиграла «Комо».
Серия А
35-й тур
3 мая
«Лечче» – «Наполи» 0:1
«Кальяри» – «Удинезе» 1:2
«Парма» – «Комо» 0:1
22:45. «Интер» – «Верона»
İdman.biz