Серия А: пока гости побеждают хозяев поля - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 35-го тура.

Как передает İdman.biz, в одном из центральных матчей тура «Наполи», ведущий борьбу за чемпионство, одержал важную выездную победу над «Лечче» со счётом 1:0.

Благодаря этой победе «Наполи» набрал 77 очков и уже на шесть очков опережает «Интер», которому ещё предстоит провести свой матч 35-го тура против «Вероны».

Между тем, «Удинезе» также в гостях одолела одного из аутсайдеров — «Кальяри» — со счётом 2:1, а «Парма» на своём поле проиграла «Комо».

Серия А

35-й тур

3 мая

«Лечче» – «Наполи» 0:1

«Кальяри» – «Удинезе» 1:2

«Парма» – «Комо» 0:1

22:45. «Интер» – «Верона»

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