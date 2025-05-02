2 Мая 2025
RU

"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2025 22:07
69
"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО

Представитель Южного Азербайджана футбольный клуб "Трактор" впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Как сообщает İdman.biz, команда из Тебриза оформила досрочное чемпионство по итогам 28-го тура Про-лиги Ирана.

В гостевом матче против «Шамс Азар» «Трактор» уже в первом тайме забил три безответных мяча, а во второй половине довёл счёт до разгромного — 4:0.

Благодаря этой победе «красные волки» набрали 64 очка и опережают ближайшего преследователя — «Сепахан» — на 8 баллов. При этом сам «Сепахан» потерпел поражение в текущем туре, что позволило «Трактору» досрочно завоевать чемпионский титул.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рашад Садыгов: "С первых минут на поле было много агрессии"
23:12
Азербайджанский футбол

Рашад Садыгов: "С первых минут на поле было много агрессии"

Главный тренер "Зиря" подвел итоги важной победы над "Тураном Товуз" и прокомментировал итоговое второе место
Курбан Бердыев: "Будем надеяться и на осечку "Араз-Нахчывана"
23:03
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев: "Будем надеяться и на осечку "Араз-Нахчывана"

Главный тренер "Туран Товуз" прокомментировал поражение от "Зиря"
"Зиря" минимально одолел "Туран Товуз" и стал серебряным призером Премьер-лиги — ВИДЕО
21:54
Азербайджанский футбол

"Зиря" минимально одолел "Туран Товуз" и стал серебряным призером Премьер-лиги — ВИДЕО

В первый игровой день состоялся один матч

Новый нападающий в "Нюрнберге" — будущее Махира Эмрели под вопросом
20:30
Азербайджанский футбол

Новый нападающий в "Нюрнберге" — будущее Махира Эмрели под вопросом

Немецкий клуб усиливает атаку, и контракт с азербайджанским форвардом, вероятно, не будет продлен
"Кяпаз" опроверг информацию о расставании с легионером
19:35
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" опроверг информацию о расставании с легионером

Гянджинский клуб сделал официальное заявление
Участие игроков "Араз-Нахчывана" в матче с "Сабахом" под вопросом
15:19
Азербайджанский футбол

Участие игроков "Араз-Нахчывана" в матче с "Сабахом" под вопросом

Команда провела сегодня последнюю предматчевую тренировку

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы